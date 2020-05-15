修例風波：8個月開槍19次　監警會指警方用槍克制

反修例示威持續多月，截至今年2月29日，警方在12宗事件使用了19發實彈，涉及13名警務人員。監警會今日發表的報告指，警方在多場大型公眾活動中要應對示威者的激烈暴力，需使用到第六級程度的武力，即「致命武力攻擊」。而警方的大部分開槍事件均屬示警作用，經管理層檢視並無違規。報告總結警務人員使用槍械時保持克制。

報告談及12宗事件，有3名施襲者實際被開槍擊中，1名左胸中槍，1名左大腿中槍，另1名則上腹中槍。但涉及12宗事件的警務人員均於行動中「落單」，有受致命襲擊的風險或被奪去佩槍的危險。報告認為，警方的指引容許他們在此等情況下使用槍械，而每宗個案均有標準匯報及調查程序予以跟進。

報告又指，從去年6月9日至今年2月29日期間，警方使用武力是為了應對到場執法時遭遇的襲擊，例如破壞社會安寧、騷亂、毀壞財產、縱火，以及當警務人員被人用武器襲擊時作出的自衞。監警會認為，過去數月的大型公眾活動中，街頭極端暴力行為及警務人員被襲擊的場面並不少見，亦提及有警務人員及警車被投擲汽油彈。

監警會認為，在上述危急情況下，警務人員確實處於生命受威脅，根據警隊武力指引及普通法自衞原則，警員有充分理由使用槍械以保護自己及同袍的人身安全。該會亦未有接獲關於使用槍械的須匯報投訴。