黎智英再涉非法集結　下周一與14泛民一同提堂

黎智英下周一將再到西九龍法院，就涉嫌多次組織或參與未經批准的集結提訊。

壹傳媒黎智英將於下周一（5月18日）再到西九龍法院，就涉嫌在去年修例風波期間多次組織或參與未經批准的集結提訊。他被控2條組織未經批准的集結及3條參與未經批准的集結罪，會分2宗案件於當日下午2時半提訊。

其中一宗案件是首度提訊，該案共有15名被告，除了黎智英外，還包括民主黨李柱銘、楊森及何俊仁，前任及現任立法會議員梁國雄、李卓人、吳靄儀、梁耀忠等14名泛民主派人士。

黎智英在該宗被控2條組織未經批准的集結，及2條參與未經批准的集結罪。控罪指，他涉嫌於去年8月18日及10月1日，兩次組織和參與未經批准的集結。

資料顯示，民陣於去年8月18日發起港島區集會及遊行，黎智英涉嫌牽頭帶領示威者開始流水式集會，又多次於現場大叫，指示集會人士「行快啲」、「唔好阻住」等。而在去年10月1日，黎智英則現身銅鑼灣遊行隊伍，並涉嫌在大隊中嗌口號。

另一宗案件已於5月5日在西九龍法院首次提訊，並押後至下周一再提訊。黎智英在該案與李卓人及楊森一同被控1條參與未經批准的集結罪，指他們於去年8月31日參與未經批准集結罪。