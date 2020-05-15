文憑試審題委員會5人組成　考評局發展經理是必然委員

中學文憑試(DSE)歷史科必答題要求考生回答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起社會關注。據了解，香港考試評核局的評核發展部學科經理集合提名後推薦「審題委員會」成員，該學科經理為當然成員，其他成員包括試卷主席、擬題員、審題員，合組5人小組。曾有出位言論的評核發展部經理楊穎宇，亦是文憑試歷史科委員會秘書，被質疑與今次出題有關。

據了解，考評局學科經理集合提名後，會呈交推薦成員名單，由考評局公開考試總監及秘書長核准。根據考評局資料，歷史科與其他文憑試科目同樣設有「審題委員會」，成員背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師、校長、課程及學科專家等。

該局指，「審題委員會」成員不論個人背景與信念，均須依從該局既定機制，專業地按課程及評核的要求擬題，確保試卷能有效公平地評核考生。該局又指在擬題的不同階段，設有既定機制檢查和校對試卷內容，以確保試題水平恰當。

歷史科《課程及評估指引》與《評核大綱》指，「審題委員會」負責有關試題及評卷指引的制訂工作，包括確保試卷的涵蓋範圍、水平和用詞都能適當地與課程和評核目標一致；委員會亦確保評卷指引能讓閱卷員易於遵循，並提供合理空間讓他們閱卷時運用其專業判斷。

考評局評核發展部經理楊穎宇疑在其社交平台有出位貼文，指「沒有日本侵華，哪有新中國﹖忘本呀」，更涉教他人如何購買港獨旗幟「龍獅旗」的行為。教育局昨表示高度關注事件，已去信要求考評局嚴肅跟進，以維護考評局的公信力和專業精神，及回應社會的關注。東網正向考評局查詢楊是否今次歷史科「審題委員會」成員，暫未有回覆。