香港首季GDP收縮8.9%　有紀錄以來最大跌幅

香港首季GDP大幅收縮8.9%，是有紀錄以來最大跌幅。

新冠肺炎疫情令香港經濟陷入衰退，政府今(15日)公布，本地生產總值(GDP)在第一季按年實質大幅收縮8.9%。經季節性調整後按季比較，本地生產總值在第一季急挫5.3%。按年及按季跌幅皆是有紀錄以來最大跌幅。

政府表示，鑑於環球經濟陷入深度衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。考慮到這些因素及第一季實際數字，2020年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別向下修訂為2.2%及1.4%。

整體貨物出口的按年實質跌幅在首季明顯擴大至9.9%，原因是內地經濟活動、區內供應鏈及相關貿易活動在新冠肺炎疫情的威脅下受到嚴重干擾。

內部需求顯著減弱下，私人消費開支的按年跌幅在首季急劇擴大至10.1%，新冠肺炎疫情的威脅和因此而實施的社交距離措施嚴重干擾與消費相關活動，而勞工市場情況嚴峻亦對消費情緒造成沉重的打擊。

此外，勞工市場在首季進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率急升至4.2%，是超過9年來的高位。

政府指出，雖然近期有迹象顯示香港的疫情正逐步受控，但本地經濟活動仍需時完全復原。由於新冠肺炎疫情的威脅仍未消除，再加上環球經濟衰退，將繼續影響經濟情緒。由於訪港旅遊業在疫情受控及旅遊限制逐步放寬前料會維持停頓，與消費及旅遊相關的行業面對的經營環境短期內仍會充滿挑戰。