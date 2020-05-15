修例風波：警方指傳媒令工作成效降低　監警會倡設工作守則

反修例示威期間，警方多次指出傳媒採訪工作影響警方現場執法。監警會主席梁定邦被問到兩者關係時，更笑指：「大家（傳媒）同警方關係唔係幾好。」該會報告引述警方回應指，在應對傳媒方面遇到困難，大量記者在行動現場阻礙警方有效執行職務，部分記者刻意站在警方防線前，分隔示威者和警方。監警會報告建議，警方應與傳媒共同草擬一份工作守則，讓警員及記者在履行各自的職責之餘，亦可確保各方安全。

警方指，傳媒工作時站在警方和示威者中間，令警方行動的成效降低，對警方執行職務造成嚴重困難；一些與他們保持零距離的「假傳媒」是示威者所採取的策略，以故意阻礙或拖延警方行動。警方相信，愈來愈多記者自稱「網媒」現時並無任何組織負責傳媒機構登記，以核實他們的身份，有關人士應否被視為「正式傳媒」值得商榷；並強調警方已盡量配合新聞傳媒的工作，與傳媒互諒互讓。

監警會報告列出，理解記者需竭盡所能報道現場情況，因此亦關注記者採訪期間，其人身安全可能會受到威脅，亦可能阻礙前線警員的行動。報告續指，新聞自由固然重要，惟記者、遊行人士和警員的自身安全，以及維持治安同樣重要，各方面均須取得平衡。該會建議，有關工作守則應至少涵蓋如何識別記者、鼓勵傳媒機構自發制定及定時更新記者名單、探討安全距離的規定；以及推廣工作守則。