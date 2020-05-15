立會保安執勤後被起底　團體請願促警方執法

保安員團體到灣仔警察總部請願，促警方及私隱專員依法遏止「起底」惡行。(溫國佳攝)

立法會內務委員會上周五(8日)會議爆發衝突，有立法會保安員在執勤時因受到暴力衝擊而受傷，需要送院治理，事後亦遭「起底 」攻擊。有業界團體今午(15日)到灣仔警察總部請願，要求警方及私隱專員依法遏止「起底」惡行。

香港註冊保安導師學會多名成員下午到灣仔警察總部門外請願。發言人黃輝成表示，自2019年6月反修例風波開始，社會秩序紛亂，街頭暴力無日無之，受暴力衝擊人士愈來愈多，一些盡忠職守維持秩序的警員及保安員，甚至其家人在政治暴力下也不能倖免，慘遭「攬炒派 」政客「起底」恐嚇。

黃表示，保安員也是守法市民，保安是正當職業，執行保安職務為何要受到「攬炒派 」公審與網絡欺凌？還要被標籤「禍必及家人」，認為暴力歪風不可長，要求私隱專員及警方依法遏止「起底」惡行，切實保護立法會保安人員無後顧之憂地執行職務，維護立法會正常秩序。

團體高叫 「攬炒派議員，起底最無恥，議會暴力何時了，保安尊嚴要捍衞」等口號，由警方代表接收請願信後和平離開。