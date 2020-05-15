4月每日僅133旅客訪港　按年下跌99.9%

受到香港及各地政府實施嚴格出入境及檢疫隔離措施的影響，旅發局在4月僅錄得約4125名旅客訪港，按年下跌99.9%，平均每日只有133多名旅客，訪港旅客維持極低水平。旅發局表示，雖然本港疫情有放緩迹象，但仍要視乎客源市場的恢復情況，才進行巿場推擴。

旅發局將先推動本地遊，鼓勵市民重新探索本地的社區旅遊特色，短期內會公布有關項目內容，希望能有助刺激消費，做好本地氛圍，從而向旅客發出正面訊息，恢復來港旅遊的信心。另外，旅發局會密切留意客源市場最新情況，評估包括當地疫情最新發展、封鎖措施、出入境限制、隔離檢疫要求及航班恢復情況等因素，才做客源市場推廣。

此外，旅遊業議會公布最新數據，4月錄得「零」內地團訪港，而今年1至4月累計內地訪港團人數亦僅有8283，較去年同期的781161下跌約98.9%。出境團巿道亦欠佳，反映旅行社收益的印花帳戶的總金額，4月份只有1.2萬港元，比去年同期下跌99.6%，若以1至4月計印花收益亦只有240萬港元，較去年同期的994.5萬港元，下跌75.9%。

旅議會引述國際航空運輸協會的資料，4月只售出14.9萬張機票，比去年同期售出的91萬張大幅減少；累計1至4月亦只是售出173.8萬張機票，比去年同期大跌52%，機票交易總額亦由99.86億港元減至22.09億港元。