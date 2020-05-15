美漢擅離檢疫單位被控　稱未離開檢疫大廈

一名美國漢因違反強制家居隔離令，擅自離開檢疫單位，被控未獲獲授權人員許可而離開檢疫地點罪，案件今（15日）在九龍城法院開審。被告開審前一度認罪，惟其後又指當日他因經濟問題，到賓館櫃台尋求協助，他以為隔離令只須留在大廈內，而非僅限在房間內。裁判官認為構成抗辯理由，不接納其認罪。當日在機場簽發相關文件的人員出庭作供，坦言不肯定當日程序是否有錯漏。

57歲美國籍被告Roy Steven Lawrence，報稱無業。他被控於今年3月28日，無合理辯解離開檢疫地點，即尖沙咀彌敦道54-56號美麗都大廈一單位，而獲授權人員根據於3月18日向他發出的書面命令對他實行檢疫。

於3月18日在香港國際機場駐守的衞生署註冊護士羅慧珠（譯音）供稱，一般而言，她會向所有人士解釋強制家居隔離的意思，以及違反命令的後果。不過由於事隔兩個月，她無法百分百肯定在處理被告的個案時是否有錯漏。

羅坦言：「有少少印象或者有問題出現」，但未知是否與案有關。她甚至當庭問被告當日他是否獨自抵港抑或有人陪同，遭主控以證人不宜問被告問題阻止。

審訊未完，5月25日續審。