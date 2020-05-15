梁美芬歡迎監警會報告　促盡快公布獨立檢討委員會

監警會今日(15日)就去年反修例事件發表首階段審視報告，經民聯議員梁美芬對此表示歡迎，並認同報告對過往大型示威事件作出專業回應及合理跟進，但期望單靠一份報告紓解民怨太理想化，必先透過解決部分社會矛盾，就引起公眾疑惑的謠言作出明確的判斷。

梁又認同報告指出，在處理複雜的大型群眾事件時，警隊應該加強培訓處理衝突。她建議政府參考英國政府在2011年大規模示威活動後設立騷亂調查委員會，並盡快公布獨立檢討委員會，檢討近期的社會衝突，調查跟進示威者的違法暴力行為。

議員何君堯認為，報告中肯獨立，呼籲公眾保持冷靜，不應誤信謠言。他重申，自己與「721元朗事件」無關，報告就事件作出中立描述，又相信警方執法時並無持有任何政治立場，一直都是依法執法，同時如報告所言，示威活動已逐漸變質，必須盡快檢討對社會的嚴重影響。

民主派議員則表示失望，認為報告只是為警方執法時備受爭議的事件粉飾太平，是一場「公關秀」。議員郭家麒認為，除非徹底改組監警會，否則監警會仍無法作出刑事檢控失職的警員，未能保持獨立調查權。林卓廷則指報告與事實不符，嘗試淡化及合理化「721元朗事件」，批評報告對警方零譴責及批評，認為監警會的角色有如充當了警方的公關顧問。