邱騰華指立會倘批撥款救亡　考慮修例為海洋公園增收入來源

有43年歷史的海洋公園陷入財困，下月將面臨倒閉。立法會財務委員會今日（15日）審議政府提交的逾54億元撥款申請救亡方案。會上各黨派意見紛紜，多名議員擔憂撥款如無底深潭，批評公園定位有誤，經營情況亦受制於法例規管不能引入商業融資，期望政府修例為公園拆牆鬆綁。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，若獲撥款救亡後，會以半年時間重新定位，會考慮是否允許公園有其他方式的收入來源。

海洋公園申請撥款排在財委會議程第三項，會上，各陣營對政府方案未有明確的投票意向。議員周浩鼎表示，感情上想救，但理智上公帑不能跌入無底深潭。他要求公園清楚定位，定位不能再以大型主題樂園，又不應繼續提供機動遊戲，因只會不斷「燒銀紙」。他又認為公園要開源，目前經營明顯受制於法例規管，只能靠公帑養活，期望政府明確交代會否修例，容許公園有外來的新投資，否則將來只靠「攤大手板」問政府攞錢，才能繼續生存。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀也認為，公園長遠定位須回歸發展保育，不支持向公園額外撥款興建新機動遊戲或新景點，「邊夠人哋鬥」，又建議可騰出機動遊戲用地興建房屋。議員盧偉國則認爲，對海洋公園不能單看經濟效益，因海洋公園並非單純一門生意，而對旅遊業貢獻不可低估，亦作爲保育教育的一部分，惟擔憂「氹填到幾時？」要求交代短中長期的願景。

議員譚文豪則批評耗資23億的大樹灣項目原定2017年開幕，但至今仍不斷拖延，擔心若未獲撥款項目是否一併付諸流水，批評公園欠債纍纍，是源於管理不善，需對虧蝕嚴重負上最大責任。

邱騰華指出，海洋公園是一個法定組織，由政府全資擁有的非牟利機構，受《海洋公園公司條例》規管不得上市集資、融資、從事商業盈利活動，即「好景賺錢不會派息而需要回饋社會」，希望大家體諒海洋公園的情況。他指出，海洋公園在保育教育方面具有優勢，而機動遊戲及入園人數則未必是優勢，對於未來公園的定位或是否需要修改法例，政府認同會考慮改變。

另外，海洋公園副主席劉鳴煒今日(15日)接受傳媒訪問時透露，政府曾與公園討論修例，可一併在檢討小組內商討未來定位，例如利用南朗山海岸綫發展綠色郊遊、園內建樓、港人入場免費皆有可能，但需要經發展局和城規會首肯。