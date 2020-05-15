青年襲警輕判罰款　律政司提覆核被斥「漏招」

無業青年在去年7月沙田反修例大遊行的警民衝突中，企圖用傘篤一名警長胸口，之後他承認襲警罪，被判罰款2000港元。惟律政司認為判刑過輕申請覆核，案件今（15日）在西九龍法院聆訊，律政司指在案情中寫漏了被告襲警會鼓動衝突，要求補充相關證供。辯方批評律政司「輸打贏要」，因刑罰不合心意便托詞要補充證供。裁判官亦直斥「係你（律政司）漏招，唔係法庭問題」，並押後至5月29日頒布書面裁決。

控罪指，被告賴雲龍（20歲）於去年7月14日，在沙田担杆莆街襲擊一名警長。

控方指，罰款不足以反映控罪及案情的嚴重性，只有監禁式刑罰，才可以反映案件的嚴重性，及向社會起阻嚇作用。惟裁判官指出，被告自去年11月起一直還押至判刑，還押時間近3個半月，但罪行最高刑罰僅為監禁6個月。

控方又指被告用傘篤警長的行為具挑釁，會鼓動周圍人士一同襲警，引發更嚴重衝突，惟控方承認當時在案情上，並無列出相關證供，冀能作出補充。

裁判官遂質疑，為何控方會在案情中忽略其視為重要的證供。辯方亦稱，裁判官量刑時其實已考慮鼓動性的問題，更指控方犯錯要由被告負責是不合理的。