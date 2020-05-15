冀重振多邊貿易　香港總商會籲政府資助一半推廣費

香港總商會周五(15日)舉行周年會員大會及記者會，主席夏雅朗表示，本港首季本地生產總值(GDP)實質收縮8.9%，政府預測今年經濟將收縮4至7%，形容是非常大的數字。他指難言經濟會轉好，主因全世界均受到疫情困擾。

他續稱，當年沙士過後本地經濟能夠實現「V」形反彈，是因為沙士僅影響香港。惟新冠肺炎疫情蔓延至全球，香港作為外向型經濟，倘若經濟要反彈，需待其他國家以及地區的經濟先恢復，但強調香港基本面仍然強勁。

夏雅朗表示，自中美貿易戰打響，各地經濟開始變得內向。他強調，現時需要的是多邊貿易，以協助就業以及受重創的航空旅遊、服務及製造等行業。

立法會代表林健鋒則指出，現時情況稍為受控，港府在抗疫下了許多功夫，但不能夠因為抗疫而甚麼都不做。總商會認為是時候重整經濟長遠發展，並重振香港的信心，「我覺得政府最重要係聽多啲商界嘅意見」，推出支援措施協助商界。他建議政府在推廣活動上，可以資助商界一半費用，並於虛擬推廣提供協助。

林續指，過去是漫長而不尋常的一年，中美貿易帶來的影響巨大，本地社會運動以及新冠肺炎爆發令香港情況雪上加霜，香港錄得有紀錄以來最差的經濟衰退，港府在此時更應該保就業、穩企業。總商會希望在抗疫工作以及重建經濟出一分力，令經濟重回正軌，並希望香港很快可以看到曙光。

問及香港於2020年經濟自由度指數排名跌至全球第二位，失落連續25年被評為全球最自由經濟體的美譽。林指，香港仍然非常自由，亦歡迎任何人來港投資。再者，他未見到有大量的地區總部公司於去年撤離香港。儘管外資投資步伐有所減慢甚至停頓，但他相信疫情過後投資將重回香港。

他指，香港經歷過1973年的石油危機、中英談判等事件，每一次都能夠強勁恢復和反彈，相信今次不例外，對香港有巨大信心。他強調社會穩定非常重要，又言香港是「我們的家」，應互相幫助，共同重建香港。