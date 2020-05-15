政府津貼未到又遇車主加租　的哥叫苦生意難做

政府日前被斥「做漏招」，向的士車主及司機發補貼之際，卻無設定限制車主承諾於領取補貼前後凍結車租。言猶在耳，今(15日)再有的士司機訴苦指「津貼未到手，貴租已殺到」，指下周一起(18日)將被車主加車租，每更上調50港元租金。司機慨嘆生意難做，批評政府的津貼申請細節仍然未明，可謂領取無期，屆時若捱不住貴租或自行停工，靠家人接濟及儲蓄度日。

新冠肺炎疫情影響的士生意，駕駛的士逾10年的陳先生(化名)指其租車車行由今年二月至三月因應疫情而兩度減車租，以求吸引司機租車。惟如今疫情暫緩，市面開始人流漸增，不少車行都開始上調車租，而其租車車行更是本月兩度加租，最新一次加幅會在下周一實行，每更加租50港元，以早更車租為例，屆時租金約為340港元。

陳直指屆時一日開工逾10小時，都「搵埋唔夠最低工資」，無奈相關的政府津貼又遲遲未到手，預計若難抵貴租或需暫時停工，對前景大感無助及無奈，冀望政府盡快發放津貼，紓緩經濟困難。