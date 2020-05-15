修例風波：權力受質疑　梁定邦指報告非譴責或調查

監警會報告未有質疑、批評，甚或評論警方在威活動中的行動，令監警會的權力再受質疑，監警會主席梁定邦指報告只能有效監察警察投訴科的調查，並提出警隊可以改善的地方，報告並非譴責或調查，而是指出事實重新檢討行動，至於應否在監警會加入調查職能就要社會去討論。監警會副秘書長（行動）梅達明亦指，若需「尋根究柢，要揾到一啲答案」，必須要有調查的權力。

梁表示，監警會的職權有二，一是監察警務處調查之投訴，二是提出警隊可以改善的地方，單單就此兩方面，梁認為報告是「完全的」，但「其他唔關我哋事既嘢，就當然唔喺(完全)啦！」而就報告中建議警方訂定指揮官及前線警務人員在不同情況下使用武力應付的責任，梁表示，監警會認為警務人員的責任應更「細緻地」表述，並不代表現時機制無。

現時的社會風氣下，警方應訂定更多指引，並有持之有效的培訓及行政制度，以確保每一個警員皆跟隨指引。梁續稱，監警會並沒有調查的權力，只可在法律的框架下進行工作，而就現時完成法律賦予他們的職能，並不需要有調查的權力。

事實上，監警會的國際專家小組早在去年12月決定請辭，當時專家小組認為監警會缺乏必要的權力及調查能力，未能滿足香港市民的期望；加上專家小組與監警會討論後，無法協調出一個有效支持研究報告的機制，因此決定請辭。