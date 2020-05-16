開考前知悉試題「設局嫁禍」　教育局：無派員入歷史科審題委員會

應屆中學文憑試歷史科卷一必答題，要求考生就「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」作答，命題及資料涉偏頗引起各方爭議。就有報道指教育局官員開考前已知悉文憑試試題並「設局嫁禍」，教育局發言人今日(16日)凌晨澄清，局方迄今未有派員加入考評局歷史科審題委員會。

根據局方記錄，有獲教育局聘用的教師在獲聘前已經以個人身分獲考評局邀請加入該審題委員會，並在獲聘後申請外間工作繼續委員會的工作。基於審題委員會的保密原則，有關人員完全沒有亦不可向其他人士透露試題的內容，包括向教育局任何同事或上司。

審題委員會人選由考評局全權負責。近兩年，教育局曾一再要求提名員工加入不同的科目委員會，但是否接納提名、擔當哪種職責及在甚麼階段參與出題及審題工作，是完全由考評局決定。

在2019年，教育局曾提名人員加入考評局的歷史科審題委員會，但並未獲邀請。教育局亦曾要求加入在其他科目的審題委員會，當中即使有人員獲邀在委員會中擔任成員，這些人員亦需嚴格保密，完全不可向其他人士包括教育局的任何人員透露試題的內容。

今次爭議重點是文憑試歷史科出題的適切性，教育局呼籲各界一同正視有關問題，切勿被蓄意誤導，或轉移視線。對於有媒體未掌握事實前，即公開指教育局在開考前已知悉試題，甚至以「設局嫁禍」為標題，嚴重損害教育局的誠信，教育局深感遺憾。