東方日報A1：首宗暴動罪判刑　22歲救生員囚4年

去年六月十二日金鐘一帶出現示威，以抗議立法會恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，期間示威者與警方發生衝突，警方事後把事件定性為暴動。一名救生員早前承認一項暴動罪，成為反修例風波首宗暴動罪成的案件，他昨日在區院被判監四年。法官指，本案比起二○一六年梁天琦參與的旺角暴亂案更為嚴重，本案中有示威者向保護立法會的警員重複施襲，是對法治的直接衝擊和不尊重，判刑必須具阻嚇性。

二十二歲被告冼嘉豪，承認在去年六月十二日於立法會道立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動。法庭宣判後，被告的女友哭成淚人，近一百名支持者夾道目送載着被告的囚車離開。

法官胡雅文在判刑時表示，暴動罪最高可判監十年，市民和平集會的自由雖受《基本法》及《香港人權法》保障，但該權利並非絕對，示威者一旦使用暴力或威嚇使用暴力便已超越界線，須受法律制裁，若公共秩序未能得以維持，社會恐陷入無政府狀態，因此暴動罪的量刑須具阻嚇性。

案情指，事發當日下午有近一萬名示威者聚集於立法會外，向警方拋擲雜物。及後警方撤退至立法會大樓公眾入口時，被告連同其他人推動鐵馬衝擊警方防線，並多次從地上檢起雨傘、頭盔和不知名物品擲向警員。當被告試圖逃跑時，即場被兩名警員制服拘捕。

辯方早前求情指，被告是受到現場高漲的情緒影響才自發參與暴動，他在事件發生後期才加入，犯案有違他本性，本案亦並非同類案件中情節最嚴重的，懇請法庭顧及被告的年紀、他認罪及過往沒有案底等因素而判刑。

惟法官參考了旺角暴亂案中被告梁天琦及楊家倫的兩宗案例後，認為本案比起該兩宗案件更為嚴重，本案中警員正執行職務保護立法會，但被告嘗試壓倒警方的權力，加上近年愈來愈多的示威活動牽涉暴力，判刑具有阻嚇性比起讓被告更生較為重要，因此判監無可避免。

法官強調，量刑時不會單獨考慮被告在案中的個別參與，反而會考慮整個事件的暴力程度。法官指，示威者當時以磚頭等硬物投向警員，又以鐵馬推撞警方防線，若非警員施放催淚煙驅散人群，暴力行為定必歷時一段更長時間，而該等暴力是任何文明和多元社會不能容忍。此外閉路電視片段顯示，被告在案中有積極參與，其罪責顯而易見。

法官又指，現場示威群眾戴口罩、眼罩及頭盔遮掩容貌，不少人手持自製盾牌，有人將雨傘由後方遞到前方，行人路的磚塊被人掘起及堆積，準備用作擲向警員，這些行為反映事件具有一定程度的預謀。示威者在立法會外向警員重複施襲，而警員當時其實在保護立法會大樓，他們的行為等同是對法治直接衝擊及不尊重。

法官同意被告有悔意，被告亦已向家人及摯愛表示歉意，但法庭須同時平衡公眾利益，遂以監禁六年為量刑起點，考慮被告認罪毋須審訊，給他三分之一刑期扣減，除認罪外無重大求情因素，遂判他監禁四年。

警方歡迎法庭的判決，並強調案中被告所干犯的罪行非常嚴重，對公眾安全構成極大威脅。警方重申絕不容忍任何破壞公共秩序、危害公眾安全的行為，對任何暴力及違法活動，警方絕不會姑息，定會採取果斷行動和有效措施，恢復社會秩序。

案件編號：DCCC 783/2019

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：