柴灣警署傳槍聲　輔警佩槍「走火」擊中大腿

柴灣警署有警槍「走火」。案發在昨晚(15日)深夜時分，消息指，一名輔警在警署槍房取槍後，檢查期間意外「走火」，子彈擊中大腿，幸僅擦傷，清醒送院，警方正就事件展開調查。東網正向警方了解事件。

據了解，現時全港軍裝警員使用的史密夫威信軍警十型左輪手槍，屬點三八口徑，可載六發子彈，有效射程約五十米。

警槍「走火」時有發生，據資料顯示，2018年7月中旬，一名男學警「燒槍」走火，大腿中彈傷。黃竹坑警察學院一名男學警當日在靶場練習射擊訓練後，擬將佩槍收回槍袋內時，懷疑不慎「走火」發射一槍，學警毫無防備，被子彈轟中右大腿受傷，即時送院救治。

2017年則發生三宗，其中一宗發生於當年7月，一名隸屬屯門分區的輔警警長，在屯門警署「上彈及退彈區」替一支左輪佩槍上彈時，佩槍走火射出一發子彈。同年6月，一名隸屬屯門警區刑事調查隊的女探員，在新界南總區警察總部「燒槍」時，突然走火。另於同年3月，一名隸屬上水分區「新紮師兄」，在上水警署替一支左輪佩槍上彈，佩槍意外走火。慶幸上述三宗意外均無人受傷。