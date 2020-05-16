探射燈：測試新型捕蚊器　專家指勤清積水最實際

去年食環署由荷蘭引入一款新型捕蚊器，以調節劑阻止蚊子幼蟲成長並殺滅成蟲。新型捕蚊器經測試後，將擴展至其他有嚴重蚊患地區。專家指防蚊不應單靠政府，市民應做衞生措施自保。

名為「In 2 Care Trap」的新型捕蚊器，主要針對白紋伊蚊，原理是將含生長調節劑和真菌成分的藥粉溶於捕蚊器水中，當雌蚊於捕蚊器產卵時，水中的調節劑能令孑孓無法孵化成蚊子，真菌則會使成蚊約3天內死亡，而藥粉成分可隨雌蚊被帶到不同水源以發揮作用。署方指相關捕蚊器只為輔助工具，不會取代現行誘蚊產卵器。食環署表示，新型捕蚊器測試顯示伊蚊活躍情況下降逾80%，並推廣向相關部門及機構試用。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，捕蚊器理論上應可發揮一定作用，但認為處理蚊患並不能單依賴政府部門，市民亦應勤加打理家居環境，清理積水以防蚊患。

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