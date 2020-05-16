探射燈：全球暖化助繁殖　四季防蚊勿鬆懈

新冠肺炎陰霾未散，本港上月出現登革熱個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前於記者會上稱，4月已錄得登革熱感染較少見，估計較早之前或有外地輸入個案，導致有病毒傳播。有美國研究顯示，全球暖化致蚊患爆發的季節與過去不同，醫生建議一年四季都提高警覺，做足防蚊措施。

去年美國有研究報告指出，兩種常見病媒蚊埃及伊蚊和白紋伊蚊，在全球氣溫上升下蓬勃孳生，並可能在未來半世紀由赤道分別向南北擴散。感染登革熱會有高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、淋巴結腫脹及出疹等病徵，而不幸感染重症登革熱更可危及性命。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指出，全球暖化下，蚊患爆發的時機可能會因此提早或延遲，就算冬天亦可能感染登革熱。林表示，本港出現登革熱本地感染個案已算罕見，而個案發生在4月更為罕見，事件或是一個警號，應及早調查感染源頭以免疫情擴散，而市民亦應在不同季節都提高警覺，做足防蚊措施。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！