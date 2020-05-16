探射燈：崇山新村爆登革熱　部門做騷撲滅不力

上月中本港出現今年首宗本地登革熱個案，近日確診個案地區仍有市民被蚊咬，更發現疑似白紋伊蚊。蚊患指數高企的天后和觀塘，公園衞生情況惡劣，花槽遍布垃圾，易成蠓蚊藏身之所，不少市民慘成叮咬目標。醫生指登革熱本地感染罕見早發，敲響蚊患警號，但有議員認為，部門在滅蚊工作上各自為政，令蚊患問題持續。

一名居於元朗崇山新村的男子上月中證實感染登革熱，食環署翌日派人滅蚊。惟日前村內小巴站旁多個大型垃圾桶爆滿垃圾，旁邊水渠亦易積水孳生蚊蟲；卻未見任何捕蚊器。有市民於村內逗留10分鐘已經被連叮5口，其中一隻疑是白紋伊蚊。居民均憂心忡忡，有人指上址一直是蚊患黑點，但多年來未見有政府部門巡視；亦有人做足防蚊措施，村內工作的工人則指公司特意派發蚊怕水。當區區議員李俊威表示，患者活動範圍內大約有100戶居民，附近一帶有農場和禽畜養殖場等，而且環境多樹木，難以完全杜絕蚊患。

食環署資料顯示，今年3月平均白紋伊蚊誘蚊產卵器指數較過去10年同期為多，由0.4%倍升至0.8%。截至上月17日，除有1宗本地感染個案外，亦錄得19宗外地傳入個案。

觀塘中區上月蚊患指數達雙位數，其中觀塘游泳池對出花槽內棄置多個外賣紙袋和食物包裝紙，衞生情況堪虞，有市民稱經常被蚊叮，惟有「急急腳」走過。港島區天后雲景道配水庫遊樂場蚊蠓猖狂，有市民短暫停留10分鐘就有10處「蚊瘌」，更有蚊的腹部及腳呈黑白紋。正在做運動的楊同學表示，不時有蚊叮，認為政府應加強滅蚊。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌指出，本港的滅蚊工作視乎地界，由相關管理部門各自處理，出現「各家自掃門前雪」的問題。陳建議增加食環署防治蟲鼠組的資源和人手，統一由同一部門處理滅蚊工作。

康文署發言人表示，觀塘遊樂場及天后雲景道配水庫遊樂場各設置2部滅蚊機，各場地職員會按既定指引安排承辦商進行恒常清潔及各種防蚊措施。食環署發言人指，因應首宗本地登革熱個案，署方隨即展開針對性的防蚊及滅蚊工作，同時召開地區專責小組會議以加強其管轄範圍內防蚊滅蚊工作，署方每年均聯同各有關部門展開全港滅蚊運動，上月中亦在雨季來臨前及早清理可能孳生蚊子的地點。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！