審計報告揭運動員遲還結餘　民政局認不理想

審計報告上月發表有關藝術及體育發展基金為體育發展提供資助的管理調查，揭示有受資助運動員未有按規定，將未用的資助結餘退還給政府，涉款高達60萬港元，其中有個案更拖延2.4年才退還未用結餘。民政事務局局長徐英偉今日(16日)在立法會政府帳目委員會上承認事件不理想，承諾會下月底前完成檢視程序及修改指引。

審計報告提及，當局要確保受資助者準時提交活動報告及核實帳目，另為出外比賽及在本港舉辦的賽事制訂及記錄目標，以及要求受資助者準時交還結餘等。議員何俊賢在會上反映，有受資助者長達1.5年沒有交還結餘，質疑當局有否追回款項及就此作出處分。

體育專員楊德強指，當局有不斷追討結餘，形容屢追屢勸，而對方曾解釋要時間處理，該局有就遲還款發出警告信，惟現行機制沒有指引可如何再作出罰則。他又指，不希望因不批出款項而扼殺運動員出外比賽的機會，會考慮設立相關機制，處分延遲還款的人士。

徐英偉承認事件不理想，同意要在支持運動員同時機制上要「揸正」。他指，該局及康樂及文化事務署已立即作出跟進，並會在下月底前按報告建議完成檢視有關程序及修改指引。

他又指，接納報告對體育委員會及其轄下事務委員會在管治方面提出的建議，並解釋體育委員會舉行會議的次數由2015年的11次下降至2019年的7次，是由於去年發生社會運動而令會議經常改期，加上很多委員有其他工作或要備戰未能出席。該局會採取措施方便委員出席，並已開始引入視像會議安排，方便委員遙距參加會議，改善出席率。