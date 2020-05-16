修例風波：官媒評監警會報告　斥黑暴無所不用其極

香港監警會周五（15日）發表警方處理反修例示威的審視報告。中國官媒《人民日報》周六（16日）發表相關評論，批評激進示威者以暴力要挾政府，為達到所謂的政治訴求，無所不用其極，讓香港一度陷入「黑色恐怖」，強調制止暴力是警方義不容辭的責任，民眾不能被謊言蒙蔽，更不能被「黑暴」綁架。

《人民日報》評論指，監警會的調查報告還原了反修例示威的關鍵真相，為警隊洗雪沉冤，元朗7.21事件的所謂警黑勾結、港鐵太子站8.31事件的所謂警方殺人均屬謠言。評論又指，去年6月以來在香港發生的暴力事件愈演愈烈，從破壞基建、癱瘓公共秩序到「私了」傷人，「經歷了二戰以來最大規模的破壞」；如無警隊挺身而出，激進暴力分子將更加無法無天。

評論批評，亂港勢力抹黑警方是為了轉移焦點，給自己的暴力行為開脫。即使警方在執法細節上有改進空間，但也絕不是反對派勢力大肆造謠抹黑的理由。評論指，香港市民已受夠「黑暴」，強調暴力解決不了任何問題，只會讓社會墮落及群體撕裂，把香港拖入深淵不可自拔，堅決向「黑暴」說不，香港才有更加美好的未來。

英國外交部發言人周五亦發聲明回應監警會的報告，指香港向警方問責，對重建警民信任是必須的，英方將慎重審視該報告的結論。聲明又指，如英方一貫所言，他們促請香港當局展開穩健及獨立的調查。