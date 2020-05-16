涉賄評卷助理取文憑試英文卷機密　補習名師脫罪

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露中學文憑試英文卷的機密資料，兩人同被控串謀代理人接受利益罪。案件經審訊後，裁判官今(16日)裁定控方未能證明劉確實知道黃已違反保密條款，在西九龍法院判兩名被告無罪。

控罪指，兩名被告劉冠華與黃子軒涉嫌於2017年4月17日至同年5月13日期間，串謀使身為考評局評卷助理的黃接受劉的1000港元報酬，以向劉披露考評局2017年文憑試英國語文科卷三(聆聽及綜合能力)的機密資料。

裁判官拒裁定評卷助理是考評局的代理人，要遵守保密條款，在完成評卷工作後仍受保密條款約束。另一方面，裁判官不相信兩名被告的證供，裁定黃知悉和違反保密條款，向劉洩露機密資料，包括評卷參考內容和考生表現。

不過，裁判官指出，劉雖有十多年教學經驗和曾出任監考員，但從未做過評卷助理，控方未能在毫無合理疑點下，證明劉知道黃外洩資料是違反保密條款，加上劉付款給黃，也給黃作為劉「網絡打手」的報酬。因此，判兩名被告罪名不成立。

兩名被告獲判無罪後申請訟費。不過，裁判官指出，兩名被告的行為已構成控罪的元素，法庭只是因為在兩名被告的犯罪意圖上有疑點才判他們無罪，他們「不止可疑咁簡單」，故拒絕他們的訟費申請。