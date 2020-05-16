疫情重創航空業　本港機場4月客量大跌99.5%

新冠肺炎疫情大爆發，全球航空業近乎停罷。機場管理局指，受疫情影響，香港國際機場4月份客運量及飛機起降量按年分別大跌99.5%及73.5%，只錄得3.2萬人次及9445架次。不過，4月份貨機起降量按年上升24.3%，但實際貨運量卻按年跌14.2%至33.8萬公噸。

機管局表示，從海外國家及地區乘飛機抵港的所有非香港居民仍不准入境，加上機場的所有轉機/過境服務仍然暫停，訪港旅客及轉機/境旅客量較去年同月下跌近100%，本港居民外遊人數則下降 99%。

至於貨運方面，該局指出口至部分市場的貨運量錄得同比增長，當中以北美市場為主，惟整體貨運量減少，主要由於轉口貨運量下跌51%所致，在主要貿易地區中，來東南亞及印度的貨運量跌幅最為明顯。

機管局商務執行總監陳正思表示，航空貨運現時面對不少挑戰，由於航空公司暫停營運大部分客運航班，可用的客機機腹載貨空間因此大幅減少。不過，陳稱航空貨運需求仍然相對強勁，當中以口罩和其他醫療用品，以及消費電子產品尤甚。

根據資料，今年首4個月，機場客運量為820萬人次，飛機起降量錄得近7.3萬架次，分別同比下跌67.5%及48.5%，貨運量則較去年同期減少11.7%至130萬公噸。