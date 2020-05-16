認入院前襲擊途人及警員　疑遭3警虐待老翁囚6個月

6旬退休翁去年6月醉酒鬧事後被送往北區醫院，期間疑遭3名警員用私刑虐待，最終3警遭起訴，而退休翁亦因涉嫌打人和警員而被檢控。退休翁今日(16日)在粉嶺法院承認普通襲擊和襲警兩罪。裁判官指案情在同類案件中屬於嚴重，判被告入獄6個月，辯方申請保釋以就刑期上訴，但被駁回。

案情透露，62歲的被告鍾志華於去年6月25日，在上水天平邨天明樓外飲啤酒後，因政見問題與數名人士爭執，期間事主廖俊景亦在場，但廖只顧玩手提電話，沒有參與討論。被告隨後離去，未幾又折返，並指摘廖拍攝，但廖否認，被告即攬住廖，並向他的頭吐口水，兩方扭作一團雙雙倒地。廖起身後報警，被告亦起身踢廖腹部，又拳打廖的眼，廖不停叫救命，有保安聞聲而至並制止二人。

救護員和警察先後到達，被告問警長莫兆強的編號，莫如實回答後，被告仍問過不停，表現激動，期間更突然打莫的面，造成1厘米的裂傷，在場警員遂制服被告。被告和莫其後均被送往北區醫院。

辯方求情稱，被告在案發前和妻子爭執後離家，見妻子未有追出來，感到不快後遂到附近「飲悶酒」，最終發生醉酒鬧事的鬧劇，而他清醒後亦坦誠犯錯。辯方指，被告在醫院受到警察不好對待，令他和家人都受到很大壓力和痛苦，他曾萌生輕生念頭，兒子亦在數日間掉光頭髮。他現已感到後悔，願向兩名事主道歉，日後不會再飲酒。

裁判官考慮到被告襲擊事主的次數和部位後，認為本案比同類案件嚴重，判他入獄6個月。辯方隨即提出以5000港元申請保釋，以待就刑期上訴，但被駁回。

至於3名涉嫌在醫院內襲擊鍾的警員為歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，他們被控公職人員行為失當及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件將在區院審理。