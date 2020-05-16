DSE歷史科考題惹爭議　有團體支持取消試題

中學文憑試(DSE)歷史科一條有關20世紀初中日關係的試題引起爭議，教育局昨(15日)史無前例要求考試及評核局取消有關試題。有專業及行政人員團體指支持教育局提出取消該試題的決定，並派員了解出卷過程中考評局是否有跟從機制及審批試題，又要求考評局嚴肅跟進事件。

香港專業及資深行政人員協會表示，考評局人員應較一般教育工作者敏感，其政治取向可能對考生帶來影響，需要時刻保持專業操守及政治中立。該會促教育局盡快檢視現行機制，又指歷史科原意是讓學生在不同角度審視過去與當代事件，重要是培養國民意識及全球公民意識，建議該局可在小學課程增潤更多中國歷史元素。

另外，工聯會社會事務委員會8名成員今早(16日)到考評局新蒲崗評核中心門外請願，成員手持道具及標語，並高呼「認清歷史 停止洗腦」、「考評局不持平」等口號。該會要求考評局取消該試題分數，又促請該局懲處出題審題失職人員，檢討現行出題機制及權力，並確保考試公正持平。

成員之一的勞工界議員陸頌雄認為，考評局作為文憑試的出題機構，應有責任專業及公正持平按出題機制制訂試題內容，形容在公開試出現極具引導性的試題是絕對不能接受。他批評，此舉影響文憑試的公平公正及權威程度，更淡化日本侵華的歷史事實及對廣大中國人民的傷害。