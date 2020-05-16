在家抗疫困獸鬥　團體3個月接34宗家暴求助按年升1倍

疫情影響不只是影響健康，對家庭身心亦帶來一定的影響，有團體今(16日)公布調查，發現今年頭3個月便接獲34宗家暴相關求助電話，較去年同期上升一倍，而有報警救助的個案中，沒有任何施虐者被檢控。團體促請政府增設緊急援助基金支持受害人，並建議家事法庭增加網上服務，加快司法程序。

香港婦女中心協會於2018年至2020年期間，接獲共2683個求助來電，當中187個有關家庭暴力的個案，當中主要為30至59歲(60.5%)、全職婦女(37.9%)，涉及問題包括精神困擾(74%)、婚姻及同居問題(86%)及法律問題(86.6%)。

調查指，單在本年1月至3月便接獲34宗家暴相關求助電話，較去年同期的16宗上升一倍，70%受訪者曾面對肢體暴力，47%涉及精神虐待，20%同時遭受兩種以上的暴力對待，74%人不只一次遭受家庭暴力。近30%人有報警求助，但並未有施虐者被檢控。

30多歲的Amy(化名)，飽受家暴4年。她指其丈夫有情緒問題，3月疫情期間要出入醫院，因擔心病毒會帶回家，希望丈夫回家後洗澡換衫，丈夫以為她有所嫌棄，後便遭丈夫用摺櫈打頭。她指以往家暴情況時有發生，當中出現多次打頭、叉頸，甚至頗密程度由起初一個月一次，到後來半個月一次。她曾多次透過輔導服務、接受深呼吸治療等，但並無作用，她情緒受極大困擾，「一係佢消失，一係我消失」，惟因有一定經濟壓力，又以為自己可處理才未有脫離狀況。她嘗試申請綜援，但要先處理離婚程序，但因疫情令審理離婚個案的家事法庭服務暫停，致未有援助，她現時已入住庇護中心暫住。

香港婦女中心協會教育幹事王雅思指，疫情下，大部分人在家工作，或是面對失業，家庭成員長期相處變成「困獸鬥」，令本有相處問題的家庭磨擦增加，事情惡化，導致出現家暴，當中甚至涉及成人子女。她另指儘管擺脫掙扎，但由於疫情下，社福支援因而暫停，致出現家暴情況後，受害人求助無門，王擔心會令個案認為自己被忽視，令她們不再求助，變相成為隱性受害人。

香港婦女中心協會總幹事廖珮珊促請政府，參考外國抗疫援助方案，如加拿大會向女性庇護中心與性侵犯中心撥款500萬加元(折合約2750萬港元)，在港增加撥款友善求助機制，並建議危機家庭緊急求助基金，以半年資助，協助家庭過渡等。