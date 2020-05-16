派12歲記者採訪示威惹議　深學媒體辯稱無僱傭關係

反修例示威重現，深學媒體早前派出一名年僅12歲的學生記者進行採訪活動，期間被警員質疑身份及帶返警署，被口頭警告後獲准離開。深學媒體在社交平台表示，已就勞工處發信要求聯絡一事尋求法律意見，並在書面回覆勞工處的信件辯稱該媒體沒有聘請任何僱員，成員之間沒有僱傭關係。

勞工處本月13日向深學媒體發出電郵，指該媒體安排未滿15歲的兒童進行採訪，要求媒體負責人在本月20日前與該處聯絡。深學媒體回應指，已向區議員余德寶求助，一同會見律師尋求法律意見，並已書面回覆勞工處。

深學媒體的聲明提到，深學媒體是由志同道合的成員組成，每名成員自主、自發及自願參與不同範疇工作，並共同決定該媒體的運作。聲明強調，深學媒體沒有聘請任何僱員，各成員之間沒有僱傭關係，並認為沒有違反僱傭條例或任何法例。

勞工處早前曾表示，該處勞工視察科曾電郵相關媒體，向其解釋《僱用兒童規例》的有關條款，並邀請該媒體提供相關資料，該處將會視乎個案的實際情況採取進一步跟進行動。勞工處提到，勞工視察科負責執行《僱用兒童規例》以保障兒童僱員的權益，不論全職或兼職，任何人士不得僱用未滿13歲的兒童工作。任何人士若違反《僱用兒童規例》的條款，即屬違法。一經定罪，最高罰款額為1萬至5萬港元不等。