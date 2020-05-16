網民熱話：的哥九龍塘潑番梘水出馬路　網民斥「跣人定跣車？」

司機駕駛時要留意馬路多變複雜的情況，水漬水氹更是馬路陷阱。不過有的士司機卻不顧他人安全，將番梘水倒在馬路中央，有私家車和電單車經過時要閃避水漬。有網民就狠批的士司機行徑無公德。

有網民上載車cam片段到Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」，事發於上周二，片段中一名的士司機在當日下午4時，在九龍塘疑洗車後準備交更，將紅色膠桶內的番梘水倒在馬路中央，導致路中遺留一大攤充滿泡沫的番梘水。其後先後有私家車及電單車駛過，司機發現水漬後，都要急急扭軚避開。

有網民質疑，胡亂倒污水已經不對，司機更不選擇在路旁倒番梘水，偏偏要在路中間傾倒，「喺路邊倒唔得咩？係要倒得咁衰嘅？」亦有網民擔心電單車或行人途徑會被番梘水「跣低」，認為目擊者拍攝到的士車牌，應作出舉報。另外有網民就指的士司機自找麻煩，「依家周圍都係cam，笑死」。

網民有話說

何定邦：其實要倒咪倒路邊等啲水流入坑渠，係都要潑去路中心...

Alan Eman Tang：數定1500交罰款

Bovie Wong：26(電單車)畀佢害死

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