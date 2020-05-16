見工銷售基因檢測遭要求付款試做　5人被騙8.4萬元

近年坊間出現各種基因測試服務，但目前仍未有法例規管，導致不良集團以此騙取金錢。有政黨收到至少5宗涉及基因檢測的不良銷售求助，每人損失16,800港元，總金額達84,000港元。苦主因求職陷阱、朋友介紹或傳銷等方式，接觸一間聲稱提供基因測試的公司，有苦主因誤導、洗腦式銷售及受壓，簽署有問題的文件及購買基因測試服務，而測試報告內容亦強差人意。

19歲苦主Alice指，透過一個介紹散工的應用程式接觸該公司，到場後填寫履歷表，對方稱成功銷售一宗基因測試就能分50%佣金，但又游說「你自己都要試過(基因檢測)先得喎」。Alice終在壓力下入會，購買了一項價值16,800港元的基因測試服務，並獲加入一個數百至數千人的群組及上輔導班。

她指所謂的基因測試報告內容參差，指數只分「高中低」，例如報告只有指癌症風險高，但沒有詳細指出原因，建議內容亦與基因無關，健康資訊即使不作測試亦能輕易得知，如在網上百科網站複製。她指，入會表格背面印上淺色條文，當晚要求不獲退款亦不獲理會，目前該公司負責人已在通訊軟件上封鎖她。

民主黨區議員袁海文表示，根據政府提供資料，非健康相關的基因測試不受規管，非專業人員胡亂銷售亦不會有責任和後果，反映規管上存很大漏洞。他指，苦主曾就事件報警，但警方指不屬規管範圍，其後向消委會及海關求助，但消委會因沒有執法或仲裁權力，未能成功處理，海關亦表示不在《商品說明條例》規管範圍而不作跟進。

袁要求食物及衞生局將所有基因測試納入醫療儀器作規管，要有合資格的專業人員根據相關化驗標準進行檢測，並強制要求檢測公司披露臨床有效性、檢測結果的局限，確保檢測有科學文獻支持。