1屋5孩在家「放電」　全職媽媽未崩潰︰有伴玩冇咁悶！

疫情之下所有小朋友都停課留在家，育有五個小朋友的Winkie，覺得最不習慣的是小孩們的「音波功」。（黃劍能攝）

「媽咪媽咪！」走到Winkie家門前，隔着鐵閘已聽到幾把稚嫩的聲音在叫嚷。Winkie應門，一手抱着小女兒，次子及三女在她腳邊團團轉，準備訴說近四個月來，與五個小孩在家抗疫的日常。

「最細嗰三個由新年開始都冇出過街啦！」Winkie怕孩子們會周圍亂摸，所以幾個月來盡量少帶他們外出，。最小的三個孩子分別六歲、五歲及三歲，「放電」的地方由公園變成家中，但他們的「電力」無減。跳梳化、走廊來回跑成為了每天的日常。

Winkie不禁嘆氣，停課後大家的作息時間打亂了。不用早起上學，孩子不時睡到上午十一點，玩得累了睡個午覺「叉電」，致凌晨一點多才肯入睡，翌日又遲起身，可謂惡性循環。Winkie待孩子入睡後仍要執頭執尾，約一個多小時後才能安心睡覺。

不過，令Winkie最不習慣的，是孩子們的「音波功」︰「平時要返學，少咁幾個喺屋企會靜好多，全部喺晒度真係好嘈！」連樓上樓下也忍不住投訴，幸好只是口頭警告。Winkie苦笑道︰「破咗紀錄，住咗十幾年都冇被投訴過！」

Winkie稱，最近已用盡方法分散小朋友的專注力和精力，迫於無奈要給他們用電話看卡通片。但她還有一樣最強法寶，就是大女兒Cammy和二仔Christian。不論是外出買午餐、買日用品、照顧弟妹吃飯、陪玩，Cammy和Christian都是「自動波」幫忙，令Winkie有少少私人時間，這點亦令她很安慰。

「可能佢哋有伴玩，所以對我嘅影響唔算好大！」相比起每日煩惱着如何確保子女成績在復課後跟得上，Winkie反而更珍惜五個小孩一併相處的時間，任由他們玩樂休息。「香港人平時節奏太急速，呢段時間可以喺多啲屋企，其實放鬆咗。」

Winkie「一打五」都能處之泰然，因為「樂觀應對最壞情況」就是她的育兒之道。