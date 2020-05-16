修例風波：網民發起四區和你Shop　百人聚集沙田新城市

修例風波所衍生的示威活動再起，今(16日)有網民發起「四區和你shop」，在將軍澳東港城、元朗Yoho Mall(形點)、沙田新城市廣場，及大角咀奧海城等4區商場進行示威，揚言目標是令商戶「落閘」。今午約1時半，新城市廣場附近有警員在港鐵站往商場出口，及百步梯附近巡邏，並截查個別人士。

下午約2時，新城市廣場中庭開始有人叫口號，現時約百人在中庭聚集。多次被針對的飲品店「喜茶」已即時落閘，商場有廣播呼籲群眾保持社交距離，並派出保安在場維持秩序。

而沙田區議員李志宏、民間集會團隊發言人劉頴匡曾在新城市廣場中庭呼籲市民簽聯署信，要求警方和新城市廣場解釋，警方屢次進入商場執法及以圍欄圍起商場中庭的原因。據劉所稱，在約45分鐘已收集逾100個簽名。兩人於下午2時許自中庭離開新城市廣場。

約一小時後，一批市民仍在中庭各層高叫口號及唱歌，有人把數張寫有抗爭標語的紙張，在玻璃圍欄展示。

另一邊廂，奧海城於下午2時半左右有約70人聚集，有示威人士帶同寫有標語的橫額，又叫「光復香港，時代革命」等口號，並合唱抗爭歌曲。