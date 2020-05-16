被質疑暴動案供詞不準確 指揮官：可能不完美但可改善

去年7月28日中西區爆發警民衝突，示威人士往中聯辦途中與警方對峙，警方展開行動拘捕多人，包括經營健身中心的一對夫婦及一名女學生，3人否認暴動罪。當日在場擔任應變大隊指揮官的高級督察吳智偉今日(16日)在區院繼續作供，接受代表兩夫婦被告的資深大律師潘熙盤問。辯方質疑吳記憶力不佳，供詞不準確，其書面供詞與庭上供詞有不一致的地方，例如他在庭上供稱有示威者大嗌「黑警死全家」、「死黑警」等辱警口號，有示威者手持行山杖，但其書面供詞未見提及。

辯方質疑，吳在去年7月28日之後處理過逾百場示威活動，他可能對當日情況以及後來示威的所見所聞有所混淆，因而誤稱當日也有人大嗌「黑警死全家」等口號。吳起初不同意，後來承認可能真的混淆了，但他堅稱示威者確有如他書面供詞所指，說過「光復香港，時代革命」、「香港警察，知法犯法」等口號。

吳稱，當日確有示威者手持行山杖，而他的書面供詞也提及示威者手持「rods」(棍狀物體)等物件，他說「如果下次有機會我會寫得清楚啲，我可能唔完美，但可以改善」。辯方指出，吳明知案中被告被搜到隨身袋內藏有行山杖，故才刻意在供詞中提及示威者手持行山杖，吳不同意。

辯方指出，警方當日在西區警署外築起防線，目的是要保護中聯辦。吳同樣先否認後同意，他解釋因為西區警署及中聯辦於事發前一周(即7月21日)已遭人刑事毀壞，警方收到線報當日中聯辦將繼續成為破壞目標，故阻止群眾前往中聯辦也是警方其中一個目的。

此外，吳稱他是根據自己的記事冊及一名傳令員同事的筆記來填寫書面供詞，辯方要求他提供該傳令員的記錄，他表示有關文件經已銷毀，解釋「因為已經擺咗落我口供入面」。辯方質疑缺乏傳令員的文件記錄，法庭難以評估吳的證供準確性有多高。吳強調銷毀文件是他個人決定，與上級無關，因為有關文件並非正式文件，毋須上級指令便可銷毀。

吳未完成作供，案件下周三(20日)續審。