傳改造成寵物小精靈樂園吸客　海洋公園稱全屬虛構

海洋公園正陷入財困面臨破產，其方向定位廣受討論。網上昨日(15日)流傳一篇聲稱是海洋公園職員撰寫的文章，指任天堂曾向海洋公園提出合作建議，把海洋公園變身成寵物小精靈主題樂園，在園內加入近年大熱的遊戲，結合AR技術，同時做到動物保育，但傳最終被董事否決。海洋公園發言人表示，任天堂從未與公園商議有關寵物小精靈樂園的提案，有關網上消息屬虛構。

Facebook專頁「香港主題樂園員工Secrets」昨日貼出一篇貼文，由自稱海洋公園職員網民投稿，指任天堂曾向海洋公園提出合作，形容方案銳意全面改造海洋公園，授權香港成立科技、生態同機械三方面融合的寵物小精靈主題樂園，包括遊客扮演精靈訓練員捉精靈、設有對戰、交換等場所等。

方案建議，所有精靈都在特定指定地方出現，務求要遊客走遍整個樂園；遊客可一邊捕捉精靈，一邊參觀動物園區，結合動物保育和教育；把原有海洋劇場改造成遊戲裏的道場，遊客欣賞完表演後可獲得水系精靈；結合AR技術，讓真實動物與虛擬精靈共同表演；所有職員都會穿着遊戲動漫的制服，而園區保安會拖着穿護神犬服裝的狗隻示人。

方案認爲，海洋公園本身有優勢，被山海環繞的環境容易打造成遊戲世界裏的實境，加上原先就已分成不同園區，只要重新佈局便可；而交通配套方面，是即將落成的深水灣碼頭新入口，擬只讓啟德郵輪碼頭路線經營，帶動啟德郵輪碼頭收入，發揮協同效應。不過，最後被董事否決。

雖然方案最後被證實純屬虛擬，但卻獲得網民熱烈的歡迎，有網民笑言「睇字都想玩」；有網民則嘆道海洋公園目前的財困歸咎於一群官僚及沒有創意的董事，若高層們也能想出如此有趣的方案，海洋公園或能起死回生。