連續38天無新確診個案　增1患者康復累計44人出院

澳門連續38天沒有新增確診個案，今再有1人出院。

新冠肺炎疫情逐漸緩和，澳門連續38天未有新確診個案，維持45宗。山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，今(16日)再有1名患者康復出院，累計出院病患共44人。另有1名仍住院的輕症患者。

羅提到，今日出院的患者為澳門第11宗確診的26歲韓籍空姐，她自3月中從葡萄牙波爾圖探親後經杜拜到港，再搭金巴經港珠澳大橋抵澳門。她曾出現輕微咳嗽等病徵，到澳門後有頭暈及發熱，於離島急診站就醫後檢測確診。

該名女患者於周三(13日)及周五(15日)鼻咽拭子病毒核酸檢測爲陰性，符合出院標準，目前情況穩定。她共住院62天，所涉住院醫療費用為1.8萬澳門元。患者將到高頂公共衞生臨床中心接受14天的康復期隔離。

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，昨日(15日)再有29名入境人士需醫學觀察，其中有24名澳門居民及5名非澳門居民，另有6人於漁船接受醫學觀察。旅遊局執照及監察廳廳長陳露亦指，目前有270人在皇庭海景酒店接受隔離醫學觀察，包括171名澳門居民、28名外僱及71名旅客。