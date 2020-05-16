政Whats噏：開區會狂搲胳肋底　民主黨盧俊宇被指有怪癖

近日喺網上流傳一段影片，片中一名屯門區議員在開會期間，不斷在座位上「狂搲胳肋底」，如入無人之境，引發網民熱烈討論，有人仲形容盧有怪癖添！翻查資料發現，呢段影片於本月5日召開的屯門區議會大會上拍攝，而涉事區議員就係民主黨議員盧俊宇。

當日會議正討論有關在屯門區劃界範圍內海域設立海岸公園，影片開初正正係輪到坐在盧俊宇旁邊、另一區議員羅佩麗發言，之但係佢嘅發言就唔夠盧俊宇嘅動作咁吸睛嘞！喺呢條唔夠一分鐘嘅影片內可以見到，盧先將隻右手伸入衫領內，大搲左邊胳肋底，冇幾耐之後再換手搲埋另一邊，唔知係咪好痕呢？同時佢一直喺度撳緊手機，手勢相當純熟自然，好似唔記得咗自己喺度開緊會咁。

其實民主派成日都話議會係莊嚴嘅地方，但係佢哋好多時只係「嘴巴說得亮麗」，但「身體卻很誠實」。話時話，坐喺盧俊宇旁邊嘅羅佩麗可能要感激喺新冠肺炎疫情下，大家減少好多身體接觸，例如握手咁，否則真係不堪設想，但唔知羅下次開會時仲敢唔敢坐喺盧隔籬呢？