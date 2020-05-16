政Whats噏：石禮謙加入9個委員會　出招防泛民玩嘢

建制派同民主派議員於本月8日立法會內務委員會(內會)會議上爆發激烈衝突，內會主席李慧琼先後驅逐11名民主派議員離場後，仲隨即處理14項法案及31項附屬法例。經民聯地產及建造界議員石禮謙就喺會上要求就3條條例草案成立法案委員會，又要求就5條附屬法例成立小組委員會跟進。唔單止咁，石幾乎每個法案委員會或附屬法例小組委員會都有舉手加入，究竟葫蘆裏賣緊乜嘢藥呢？原來實情認真高招。

根據《內務守則》第21(C)款規定，當內會喺會議席上將某一項法案交付法案委員會時，議員可於席上以舉手方式表示參加該法案委員會，由該等議員中排名最先者(即最資深議員)，負責召開法案委員會首次會議。而石禮謙由2000年開始已經係立法會議員，雖然涂謹申同梁耀忠比石更資深，但涂、梁二人並無加入當日內會成立嘅委員會。

換然之，石禮謙係呢啲委員會嘅最資深議員，意味佢擁有權力決定首次會議日期同時間，亦能左右法案嘅優先次序，最重要係可以阻止民主派議員透過呢啲委員會「出蠱惑」拉布玩嘢，妨礙會議順利進行。

翻查立法會文件，發現石禮謙近期加入咗最少13個委員會，當中包括5個小組委員會、6個法案委員會同2個附屬法例小組委員會，但其中有4個委員會由於委員人數不足，以致未能成立，即最新情況係石最少加入咗9個委員會。

至於石禮謙表明反對俗稱「空置稅」嘅《2019年差餉(修訂)條例草案》，外界揣測石想藉成立多個法案委員會和加入多個小組委員會來拉死空置稅呢條草案，但石日前已否認，強調根本唔使拉布，空置稅已經做唔到，事關今屆立法會會期到7月中就完結，餘下兩個月時間根本處理唔到呢條草案。

事實上，空置稅嘅法案委員會要在下月15日才召開首次會議，搞得嚟真係夠鐘收檔，政府不如等10月下屆立法會會期請早好過嘞。