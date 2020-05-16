官媒斥港教育界中毒至深　必須刮骨療毒

香港中學文憑試（DSE）歷史科一條有關20世紀初中日關係的試題引起爭議，教育局昨日（15日）已要求考評局取消有關試題，惟爭議尚未平息。內地官媒今日（16日）發表評論，直斥考評局美化日本侵華歷史，誘導學生得出日本侵華「利大於弊」的結論，再次證明香港教育界「中毒」至深，必須徹底「刮骨療毒」。

評論文章指出，有關事件並非偶然，早在今年4月就疑有考評局高級職員在社交媒體宣揚「沒有日本侵華，哪有新中國」的奇談怪論；歪曲歷史事實、背棄民族祖先、踐踏國民尊嚴和感情，冒天下之大不韙，利用考試出題推銷其歪理邪說，正揭示香港教育體制已如「無掩雞籠」。

文章又認為，在考評局事後發表的聲明中，「深表遺憾」、「不宜作出評論」、「經過詳細討論一致接受審題定稿」等字眼，反映其傲慢，表態曖昧；在教育局明確要求取消試題後，考試局仍只以「商討如何跟進」、「盡量配合」來敷衍，可讓人進一步加深對香港教育問題嚴重性的認識。

文章強調，「教化育人」關乎香港的未來，香港教育存在的諸多問題已腐蝕孩子的身心、摧毀香港的根基，宣揚「違法達義」、「黑警死全家」的「毒師」得不到全面清理，讓孩子走上暴力禍港的危途；要救孩子、救未來，香港政府需拿出壯士斷腕的決心和勇氣，進行大刀闊斧的改革，清理「毒內容」和「播毒者」，讓香港教育的天空風清氣正，護佑香港青少年健康成長。