東方日報A1：和你攬炒疫上加傷　黑暴搞死商場

新冠肺炎疫情漸趨穩定之際，黑暴藉機捲土重來，本港社會經濟「復活」無望！去年六月反修例示威浪潮雖在疫情嚴峻時收斂，惟近日重新爆發，黑暴巧立名目聚眾生事，每個周末周日尤甚，無日無之，昨日網上有號召在本港四區商場「和你shop」，嚇得正在消費的市民雞飛狗走，商舖落閘生意盡失。有社會及經濟學家均認為，和平穩定的社會是經濟復甦的關鍵，否則只會打亂復原進度。另有議員建議港府要加大力度遏止示威暴行，律政司不能再「拖字訣」，遲遲不起訴違法分子，否則只會令人有恃無恐，本港續陷水深火熱中。

嶺南大學社會科學院經濟學系教授魏向東指出，如今經濟困境下，他認為搞政治不應犧牲經濟，示威者可以其他方式追求訴求，「經濟已經唔掂，仲要『攬炒』就好唔掂！」魏認為政府近期推行可算是幅度最大的紓困措施，惟面對今次截然不同的疫症，建議當局再加大力度提出更多相關措施，如推出針對指定行業的消費券，刺激本港內需。他亦提議政府多與不同團體溝通，盡力紓解民怨，加速社會復原。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生直指，如果社會事件持續亂下去，本港經濟將好難復甦。他強調回復社會安寧是促進社會復原的最好方法，亦冀望不再有新一波疫情襲港。何提到近日社會上出現「攬炒」言論，認為此想法對本地經濟構成危機，削弱復原能力，應該要容許本港各方面休養生息，相信各行各業生意才有望盡快復原。

何續指，疫情下營商環境已經艱難，市面上「吉舖」林立，打擊投資者信心，「睇到咁都傾向唔投資」。經季節性調整的失業率升至百分之四點二，就業不足率亦升至百分之二點一，為近十年來高位；多個工種從業員如零售及運輸等生計大受影響，打工仔普遍出現經濟困難。何亦提到本港內部需求明顯減弱，私人消費開支按年跌幅在今年第一季急劇擴大至百分之十點一，料影響本港復甦步伐。

議員葛珮帆表示，疫情後本港經濟陷冰河時期，部分小商家「零收入」，大企業收入備受打擊，當商界期待疫情稍緩能起死回生之際，惜事與願違，現時示威浪潮再臨，每到假日示威者到各區商場聚集，四處搗亂破壞商舖，達致攬炒香港。葛批評：「示威者口口聲聲話要爭取自由，其實就係令大家冇晒自由。」

葛稱示威活動必定要大力遏止，還市民一個和平安定的社會。她認為打擊相關活動有四大方向，包括經常被破壞的商場可申請禁制令，禁止相關人士在商場示威；警方大力打擊兼強硬執法，一有混亂情況即時拘捕；律政司對相關案件不能拖延，並指：「做嘢要快唔好拖，拘捕之後要即刻告」，以起阻嚇作用，而最重要的是市民切勿再縱容暴力，應齊聲譴責，讓暴徒明白本港大部分人都厭惡暴力。

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