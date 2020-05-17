難保另類疫症重臨　醫學會促新冠納職業病

新冠肺炎疫情來襲，勾起不少人十七年前的沙士慘痛回憶！醫學會會長何仲平說今次疫情爆發的死亡率超低，沒有醫護人員染病殉職，形容是「好彩」，但難保下次再有傳染病爆發時能夠安然度過，促港府盡快將新冠肺炎納入職業病，保障因工作而受感染的高危人士，特別是擔當抗疫重心的醫護人員，條例修訂仍須經過審議，預計完成立法可能要數年時間，過程雖然漫長，但「做咗總好過完全冇做」，亦需及早開展修例。

何仲平接受本報專訪時指出，新冠肺炎傳播率極高，疫情在歐洲多國極速蔓延，導致大量醫護染病死亡，幸本港經沙士一疫後，公共衞生意識提高，市民出外戴上口罩。

但他仍一度擔心本地私家醫生的診症安全，因他們是接觸染疫病人最前線的一員，「唔能夠話因為發燒便唔醫佢」，幸好疫情至今沒有導致任何一名醫護人員殉職，形容是一件「好彩」的事，但難保下一次另類疫症重臨，本港醫療系統能夠承受壓力，促港府提供資源，着手改善公營醫療系統。

他指出，雖然現時《僱員補償條例》訂明，若僱員在工作期間染上疾病導致身體受損甚或死亡，均可向僱主追討賠償，但此性質需要僱員從多種途徑證明是在工作期間染疫，有機會不獲賠償，但若新冠肺炎能納入《僱員補償條例》，從事相關高風險工作的僱員便毋須再證明自己如何染病，一旦確診都能得到賠償，同時能警惕僱主向員工提供完整的防疫裝備。

他舉例，現時肺癆已納入職業病，在○六年的研究指出，不少肺癆患者是透過社區傳播感染，在每十萬名患者中，只有約五十人是因為職業而感染肺癆，反問：「肺癆都納入職業病，點解新冠肺炎唔可以？」

二○○三年沙士肆虐本港，造成近三百人死亡，八名醫護人員殉職，但沙士兩年後才被列入《僱員補償條例》。何仲平認為，港府應作前車之鑑，着眼點要看得更遠，因為新冠肺炎隨時捲土重來，屆時疫情的殺傷力是強是弱仍是未知數，因此除積極研發疫苗外，更要將此類傳染病盡快列作職業病類別之一，讓醫護人員能在充足保障下工作。