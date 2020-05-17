我有正能量：尋根解結　藝術家設網站支援尋親者

母親節剛過去，不少人都和家人聚餐，一享天倫之樂。看似平常的慶祝活動，對從小就和親生父母失散的孤兒而言，卻是遙不可及的夢想。從事藝術工作的Winnie於2014年開設尋親網站，協助數以百計人尋親，盼為尋親者找到自己的根，填補生命的空洞。雖然並非所有人都成功尋親，但在追尋「我是誰」的旅程上，Winnie陪伴左右給予愛與支持，令尋親者倍感溫暖。

「其實我從來唔會慶祝生日，因為我知道呢個生日係假，我嘅真實歲數要比出世紙寫嘅大十個月至一歲！」60歲的Gyana在10多歲的時候，已開始懷疑自己並非養父母所出。最終在6年前、養母離世後，從一位親戚的口中證實其猜測。人過半百才確認自己是孤兒，她沒有晴天霹靂，但對自己的身世產生很多疑問，「我想了解自己喺邊度出世？似唔似我親生父母？仲有無兄弟姐妹？」

Gyana只知道養母於1960年間在荃灣海旁的街邊檔將其收養，但許多線索早已隨年月消散。她曾與認親者相約，但最終是「詐糊」，尋親的過程如大海撈針，不時感到泄氣和失望，「唔知佢哋仲喺唔喺度……我想畀佢哋知道，其實我無責怪佢哋。」Gyana亦有想過親生父母可能生活得很好，不希望有人打擾，故她現在抱着隨緣的心態，亦感恩這段經歷讓她遇上了許多同路人，「每一個同父母失散嘅人都有屬於自己嘅故事，我當晒佢哋係兄弟姐妹，我哋會明白大家。」

Gyana的丈夫Jacky在她尋親的路上一直陪伴在側，縱然未有實際成果，但夫妻二人仍感恩碰上許多有心人幫忙和鼓勵，「最大嘅得着係發現原來香港有好多好有愛嘅人，尤其係Winnie，佢幫咗我哋好多！」

「初時我養父都支吾以對，直到我養母同佢講係時候要畀我知。」44歲的Paul是另一名Winnie協助的尋親者。他於初生時被棄於太子一間留產所，及後經中間人轉送給養父母。他在20多歲時，和養母的一次爭執中才發現自己被收養。他當時感到晴天霹靂，直至養父母都離開人世，才開始尋找生父生母，「養父母畀咗衣食住行我，我覺得佢哋在世時要一心向住佢哋。」

Paul指在養父母離世後感到迷失，現時希望尋回親生父母，解開心結。和親生父母失散多年，Paul仍然感恩他們讓自己有在世界生存的機會，「可能親生父母依家生活得好好，我唔係想介入佢哋嘅生活。我只係希望同佢哋有機會促膝長談，兩邊都可以有一個和解。」

「佢哋尋親的同時，亦係搵自己嘅『根』，想知自己喺邊度嚟。」尋親網「Look4mama」創辦人Winnie，於1999年經朋友介紹下首次認識尋親者，從此奠定了她和數以百計求助者的不解之緣。2014年，她決定正式開設網站幫助他們。她慨嘆社會有很多掣肘，增添了尋親的難度，「就算係合法領養，社署都唔會將新生父母嘅資料畀番尋親個案知。」Winnie坦言除了資料殘缺外，礙於輿論壓力及面子問題，未必每位生母都能衝破心理關口，認回自己的子女。

尋親的工作繁瑣，令Winnie不得不減少投放在藝術工作的時間。但她認為這段經歷令她對生命有更大領悟。她指協助尋親者完成心願，亦是行為藝術的一種表達，「我希望可以幫到啲未搵到父母嘅尋親者，畀多啲支持同溫暖佢哋。」

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！