探射燈：活豬價高企　肉販冰鮮充新鮮謀利　　

內地去年爆發非洲豬瘟，供港活豬數目至今未恢復至正常水平，上月數目較去年同期急跌一半，豬價亦飆升。但部分肉檔豬肉售價平近一半，懷疑以冰鮮豬肉冒充新鮮豬肉出售。有議員坦言，以冰鮮豬冒充新鮮豬出售的情況比以往更猖獗，但由於本地未有一個完善的豬肉認證系統，加上政府執法不力，難以打擊。

「新鮮豬肉同冰鮮豬肉係唔可以擺埋一齊。」議員何俊賢指近期以冰鮮豬冒充新鮮豬肉的情況較以往嚴重，由於供港活豬供應一直未見起色，活豬價格高昂，即使提高零售價，肉販亦未必能完全將成本轉嫁至消費者身上。成本增、收入減的情況下，有個別肉販以冰鮮豬冒充新鮮豬肉出售謀利，「因為咁樣佢哋先有利可圖。」他指市民普遍難以分辨，容易受騙。

何和業界人士曾向政府建議，抽查肉檔的豬肉買賣單據或採取放蛇行動，但一直未見政府有採取行動。他批評政府在檢測及打擊有關行為的力度不足，而且本港未有完善的系統認證冰鮮豬肉及新鮮豬肉，令不法商戶有機可圖。

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