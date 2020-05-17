探射燈：商販疫市踩過界　凍肉無牌賣通街

疫情期間凍肉店大排長龍，成疫市奇葩。不少店舖「踩過界」亦來分一杯羹，卻未有按法例要求取得牌照，有飯盒批發商在南區開設凍肉舖平賣凍肉，未攞牌先開張；旺角有雜貨舖亦涉違反牌照規定，門外擺放凍櫃賣凍肉、丸類吸客。有店舖即使取得牌照，卻無理食物安全，將大量凍肉貨品存放在攝氏30度的室外逾1小時，食物安全成疑。

南區利東邨街市1間凍肉舖月初新開張，吸引不少居民駐足。店內擺放兩個凍櫃，售賣火鍋配料和各類凍肉。「人哋美國肥牛都賣緊78蚊磅，我哋賣48蚊磅；冰鮮雞出面賣緊120蚊隻，我哋只係賣78蚊。」1名男職員雀躍介紹，至於為何價錢差距這麼大，他解釋他們原是飯盒批發商，可以更優惠價錢取得貨品。

根據《食物業規例》，所有經營涉及出售新鮮、冷凍或冷藏肉類的食物業，必須領有食環署簽發的新鮮糧食店牌照。惟該署證實該店正在申請相關牌照，開張時仍未取得該牌照。

旺角廣東道1間出售糧油雜貨的店舖，店內及門外各擺放1個凍櫃，出售丸類和冰鮮肉類、急凍海鮮等。大埔大榮里1間豬肉檔亦在肉枱旁擺放凍櫃，出售平價凍肉吸客，每份最平15港元有交易。但兩間店同樣未正式領有新鮮糧食店牌照。

無牌出售凍肉無王管，持牌凍肉店同樣有機會出現食安風險。日前下午5時許，深水埗1間凍肉店將近50箱未開封的凍肉擱於門外逾1小時，頂着攝氏30度的高溫，未有冷藏，至傍晚7時許仍有至少10多箱被置於室溫。東網記者隔日再到訪，發現店舖將已開封的凍肉擺放門外1架裝有垃圾和雜物的手推車旁，凍肉暴露空氣中。

香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興指，疫情下街市冰鮮肉類零售生意增長1至2成，坊間不少原本售賣其他商品的檔販「踩過界」賣凍肉，卻未必有申領相關牌照。他指出偷步經營在行內相當普遍，因為食環署發牌程序動輒3、4個月，而暫准牌照程序同樣繁複，「交咗租好多都做住先」。

申訴署2013年亦狠批食環署售賣冰鮮肉類店舖執管力道嚴重不足，未能大力打擊無牌及偷步經營者。議員郭家麒認為食環署多年來管理不善，無法起監管和阻嚇之效，建議增加巡查次數，識別無牌及違規經營店舖，加強打擊和執法。

深水埗的持牌凍肉店承認曾將多箱凍肉放出門口解凍，明白做法不理想，會盡量改善。南區和旺角店負責人聲稱已取得「臨時牌」；大埔店則未有回應。

食環署回覆證實，南區、大埔及旺角的店舖正向該署申請新鮮糧食店牌照，但尚未領有暫准新鮮糧食店牌照。該署人員巡查該3間處所發現有人無牌經營新鮮糧食店，已向負責人提出檢控。過去1年，該署就無牌經營新鮮糧食店共提出574宗檢控。

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