網民熱話：中年婦奇招抗疫　口罩穿窿露口鼻　

酷熱天氣下佩戴口罩難免感覺侷促，不過有人卻以非常手法令口罩更加透氣。昨日（16日)網上流傳一張照片，有人在港鐵車廂選擇「拉低口罩」，不過最離奇莫過於其旁邊一名中年婦，竟在口罩上「開窿」透氣，結果二人齊齊招來網民揶揄：「同冇戴有咩分別？」

目擊網民‎Lawrence Cheung‎ 在Facebook群組「西環變幻時」上載的照片所見，一名戴上藍色口罩的中年婦人站在港鐵車廂內，仔細一看，中年婦疑似為更加透氣，將口罩「開窿」，「開窿」位置清楚看見其口與鼻；至於中年婦旁邊有一名身穿恤衫的中年男士，雖然戴上完整無缺口罩，不過卻將口罩拉到下巴位置。事主在貼文中進一步解釋，該名男子曾打噴嚏，但在冇戴上口罩情況下，只用手掩住口鼻，之後更將分泌物抹在西褲上，十分骯髒。事主更形容中年婦所佩戴的是面罩而非口罩，期間更講電話「播毒」。

網民將焦點放在中年婦身上，批評其開窿口罩「衰過唔戴」，亦有人笑言其口罩是「裝飾品」、「買（口罩）嚟做乜」，認為她應將口罩留給有需要的人。

網民有話說：

Ivy Wong：呢兩星期勁多人拉低口罩通街行，唔知帶嚟做乜

Mai Faye：到底啲人知唔知口罩嘅作用？

Mimi Tsang；要死拉唔住，最緊要自己自律自保，做好防疫裝備

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