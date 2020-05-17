修例風波：監警會報告被指為警漂白　張建宗反批有人立心不良

政府去年修訂《逃犯條例》引發多場衝突，獨立監察警方處理投訴委員會前日(15日)公布逾千頁的專題審視報告，並提出52項建議。政務司司長張建宗表示，報告公開之後，坊間又有人指控報告撐警、扶警，為警方「漂白」，認為這些言論再次顯示某些立心不良的人，非要打撃警隊不可。

他表示，過去10個月來，監警會作為法定獨立機構，各成員經過嚴謹、深入、客觀、詳細審視，釐清連串事件的事實真相。他呼籲市民不應輕信網上流傳的片面及誤導性的訊息，甚至虛假指控，應回歸理性，對報告作出公道及中肯評價，又說「歸根究底，香港要向暴力說不」。

張又指，政府整體接納監警會提出的建議，並會由保安局局長成立專責小組認真研究和跟進。

另外，他提到《2020年撥款條例草案》上周四(14日)在立法會順利通過，其中派發1萬港元計劃會在6月底開始接受登記，7月內開始發放款項，大部分合資格的市民可於8月底前獲發款項。

他又指，疫情對香港經濟和民生造成前所未有的衝擊，對基層和弱勢社群的影響尤甚，扶貧委員會和關愛基金會在未來數月推出一系列紓困項目，包括有經濟需要的非永久居民最快9月可申請1萬港元津貼，預計惠及約20萬人，總撥款額逾21.3億，而N無人士首輪一次過生活津貼將於7月2日開始分階段接受申請等。