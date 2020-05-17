本地個案再現疑病毒檢測不足　政府擬將康健中心變檢測點

香港早前相隔23天再出現本地新冠肺炎個案，有專家質疑政府檢測量不足。食物及衞生局局長陳肇始今早(17日)出席電台節目時表示，政府正研究將地區康健中心及18間中醫教研中心作為病毒檢測點，目前仍在討論計劃細節，期望增加每日病毒檢測量，了解社區內有否傳播鏈，但她指難以為全民進行檢測，需選出高危群組。

她表示，當局會擴大病毒檢測量追蹤無徵狀患者，主動向在機場、護老院與殘疾院舍工作的員工取樣本檢測。她承認香港檢測能力「仍有空間」，醫管局已加強監察，例如主動為精神科病人、由院舍轉送公立醫院的人士進行檢測等。

她指，政府已就梨木樹家庭群組個案派出超過2000至3000個樣本瓶，以了解是屬於小型群組個案，抑或有爆發風險。至於此群組個案是否顯示家居檢疫有漏洞，她表示接受家居檢疫人數很多，初期較多人離開檢疫處所，但綜觀整體人數屬較少。

對於何時可再放寬社交距離等措施，陳指防疫措施需要「張弛有度」，需要待衞生防護中心追蹤新確診個案的感染源頭後，再評估情況。她指，明白部分人要恢復正常跨境經濟活動，政府正商討如何互認粵港澳三地的檢疫安排。

她又指，根據世衞及專家的看法，新冠病毒可能長期存在，香港需要思考如何迎接新常態，市民或要常戴口罩及帶搓手液等。