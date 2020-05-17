經社保派錢將令社署工作崩潰　羅致光：勿隨口噏當秘笈

羅致光指，若社署要負上派1萬港元的工作，可令社署工作崩潰。

政府派發1萬港元的計劃將於6月接受申請，有意見認為可利用現有社會保障制度(社保)，令受益人更早獲得款項。勞工及福利局局長羅致光今日(17日)在網誌表示，若能透過社保制度派1萬港元，可為政府省去約億港元行政費，但近月申請綜援個案倍增，社會福利署社會保障部的工作正面對前所未有的壓力，若再加上派1萬港元的工作，可令社署工作崩潰。

他表示，透過社保向受益人派發1萬港元，要先調校系統，問題之一是何時可以交出系統進行有關工作，時間不可以早於立法會通過財政預算，不能遲於6月底，但可以騰出時間容許調校系統及測試以處理派1萬港元時，亦只會是7月之後。此外，綜援制度中以家庭作為單位，只有一個申請人的銀行戶口資料，若要包括他們在派1萬元的工作，社署便要向約10萬人查詢索取資料，若不包括則會引來混淆、查詢和投訴，社署可能要處理過千個查詢及過百個投訴。

他指，可能表面簡單的講一句政策方向，甚至政策問題，都可能會令負責執行細節的部門和同事疲於奔命，俗語有云「說易行難」，做人老闆慎勿「隨口噏當秘笈」、「講一句、做死人」，問責官員須與同事探討政策與執行的可行性，聆聽他們有甚麼實際困難。