取消賣國試題惹關注　考評局前高層指屬嚴肅項目勿偏離正軌

中學文憑試歷史科1條有關20世紀初中日關係的試題引起爭議，被指引導考生答日本為中國帶來利多於弊，教育局史無前例予以譴責，並要求考試及評核局取消該條必答試題，以維持歷史科考試的公正公平性。有考評局前高層就此撰文，指取消題目必須以科學為基礎並輔以專家的意見，有教育學者則認為從社會公義及民族情感而言，題目都應取消，但考評局應考慮為學生調分，以保障學生。

考評局前秘書長蔡熾昌撰文指取消題目是公開考試的一個嚴肅項目，必須經過一個過程，以科學為基礎，輔以學科專家專業意見。偏離正軌，放下專業，後果嚴重。

他同時嘗試揣測「審題委員會」的專業考量，並指出數點。他稱若添加一項資料大大降低了題目難度，損害了題目的區分度。若添加如非必要的資料，則會浪費考生的閱題時間，也可能浪費了紙張，違背環保政策。

他又指若委員會或想到折衷辦法，列出觀點問考生是否同意此說後，在題目中增添「並就你所知」字眼，要考生解釋其答案，會達致兩種效果。對抗戰歷史一無所知的考生，會單憑兩項史料同意題目提出「利多於弊」的觀點，小心審題的考生則會留意題目中的「並就你所知」，運用他們對抗戰歷史的知識，推翻兩項資料，而選擇弊多於利。

不過，教聯會主席黃錦良指題目引起社會爭議，並質疑出題的專業性。他稱從社會公義及民族情感而言，題目都應取消。他又指考評局應細心研究調分機制，理解考生情緒及想法，作出彌補。他强調要學生負後果，是對學生不公平，但若不取消此題目，對未來的考生影響更大，必須要撥亂反正。

他又認爲有關當局應繼續跟進事件，並借此檢視考評局用人及制度上的問題。近日亦流傳有兩位考評局經理辭職，他稱考評局有既定機制，相信不影響考評局日後運作。