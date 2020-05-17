陳茂波料4月失業率大幅攀升　憂攬炒行徑成復甦障礙

新冠肺炎疫情漸趨穩定之際，黑暴藉機捲土重來，財政司司長陳茂波表示，本港首季經濟產值(GDP)按年收縮8.9%，是有紀錄以來最差的季度，第二季仍未許樂觀，經濟轉差已是香港的「切膚之痛、入骨之傷」，但近日社會環境又趨不穩，若疫情減退，但暴力重臨，香港便須承受「攬炒」後果，這種不負責任，損人不利己的行徑，勢成香港經濟復甦的最大障礙。

陳茂波在「司長隨筆」中指出，新冠肺炎疫情對本港經濟造成的衝擊仍然嚴峻，上季GDP按年收縮8.9%，是有紀錄以來最差的季度，就業情況同步轉差，失業率在今年頭3個月的升幅，由0.1個百分點加速至0.5個百分點，3月份的失業率已升至4.2%。

而多項限制社交距離的防疫措施於3月底開始實施，令多個行業的經營受到嚴重影響，不時聽到員工放無薪假、減薪，甚至裁員的消息，估計4月份失業率將無可避免會更大幅度攀升，而就業不足的問題亦很可能會進一步惡化，意味打工仔的收入受壓，面對更沉重的生活及養家壓力。他認為，本港需要穩定的社會環境復甦經濟，若暴力事件重臨，便會成為最大障礙。

此外，政府上月接受申請百分百擔保中小企特惠貸款的申請，截至上星期，已收到超過2500宗申請，涉及貸款額超過44億港元。陳指若申請文件齊備，3個工作天內便可批出，約6成申請更於即日批出，他從按揭證券公司得悉，一家客戶在香港經營了數十年的雲吞麵小店，亦提交了申請，並以這筆貸款支持經營，既保住員工工作機會，還為社區街坊延續了一份熟悉的美味。