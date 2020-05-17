修例風波：元朗區議員批監警會「721」內容不真確

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)上周五發表《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。有區議員出席一個論壇節目時批評報告內容資料並不真確，受襲事件講成雙方衝突，形容描述是「超越智力水平」。同場的監警會前委員則表示，報告未有呈現國際專家小組意見，又認為報告應提供影片予公眾觀看，令事件較為完整。

監警會前委員鄭承隆表示，「721」元朗事件上，如警司拍膊頭一事發生前，若有片段提供會令整個說法更合理，不能單憑接觸的幾秒就是否代表「警黑勾結」。

同場的元朗區議會議員張秀賢則批評報告未有就「721」元朗事件作真確描述，例如黑衣人受襲，內容卻寫雙方衝突；警方失誤卻包裝成為公關問題。他又指對報告無期望所以無失望，但形容報告結論令人無語。

教育大學學生會前會長梁耀霆去年8月31日在港鐵太子站被捕，他表示報告搜集資料方式不詳盡，未有就事件向當晚被捕人士了解，而內容未有反映市民期望所關注的警方行為，令人感到氣憤。

有份出席節目的監警會專案組督導委員會成員陳錦榮強調，報告內容既有呈現事實，亦有批評警方不是；其中「721」元朗事件就未有證據顯示有警黑勾結，但當晚警方行動確實有所不足。至於去年8月31日太子站內有人死亡的傳言，陳指出，並無證據顯示當日有人於站內死亡，或有政府部門作出隱瞞；又認為若有人死亡，其親友應會報警求助。

至於資料搜集方面，他指監警會有公開搜集資料，但因未有調查權而未能聯繫被捕人士。對於有市民指，監警會所做的工作是「幫警會」，陳解釋指自己在該會工作以來，並不認為是這樣。